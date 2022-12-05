Киев, 5 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Во всех регионах Украины после атаки на объекты инфраструктуры введён режим аварийных отключений электричества. В энергосистеме страны сложная ситуация, сообщило «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

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«Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе», — отметили в энергокомпании.

Там охарактеризовали ситуацию как контролируемую и подчеркнули, что аварийные отключения вводятся «для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии».

В сообщении также говорится, что целостность энергосистемы Украины удалось сохранить, она продолжает работать. Пострадавшие регионы будут запитаны посредством привлечения резервных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря взрывы на энергообъектах фиксировались в Винницкой, Киевской и Одесской областях Украины.