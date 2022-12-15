Москва, 5 декабря, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин изменил состав Госсовета. В него включены 10 новых членов — из них восемь губернаторов и двое глав городов. Исключены из госсовета два его бывших члена. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

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В состав Госсовета включены губернатор Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Кировской области Александр Соколов.

В состав Госсовета также вошли мэр Самары Елена Лапушкина и мэр Белогорска в Приамурье Станислав Мелюков.

Исключены из Госсовета глава Узловского района Тульской области Марина Карташова и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Как сообщало ИА REGNUM, правила и порядок вручения новой юбилейной медали «300 лет Российской академии наук» подписал президент России Владимир Путин.