Лондон, 5 декабря, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Участившиеся отказы жителей Великобритании принять беженцев из Украины привели к тому, что люди из этой страны всё чаще не имеют жилья. Численность бездомных за месяц возросла почти на 30%, сообщила газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

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«Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны», — говорится в статье.

Это произошло после того, как в ноябре закончилось действие программы «Дома для Украины», которая работала в течение полугода. В результате сейчас официально числятся бездомными более 2000 семей с детьми и 900 человек, которые прибыли в Англию самостоятельно. За месяц количество таких беженцев возросло на 800.

Как сообщало ИА REGNUM, общество в Германии приближается к «критической точке» из-за нескончаемого потока украинских беженцев. Такое заявление сделал 1 декабря политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.