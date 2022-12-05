Вашингтон, 5 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Правительство США не обладает более полной информацией о намерении Украины нанести удары по двум военным аэродромам России в Рязанской и Саратовской областях. Об этом заявил его представитель, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Mil.ru ПВО в действии

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«Мы видели ряд сообщений в СМИ на этот счет, но у нас нет никакой более детальной информации, чтобы оценить, что именно произошло», — отметил он.

Дальнейших комментариев и более детальной информации не последовало. Никаких подробных данных об инциденте у Белого дома нет, признался Джон Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Дягилево и Энгельсе. Сработала система ПВО, но в результате взрывов и падения обломков погибли трое российских военнослужащих.