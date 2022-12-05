Москва, 5 декабря, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Киевские боевики 5 декабря, стремясь вывести из строя российские самолёты дальней авиации, совершили попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Об этом сообщается в официальном канале Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Отмечается, что средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте вражеские беспилотники были перехвачены. В результате падения и взрыва на аэродромах обломков незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолётов. При этом трое российских военнослужащих-техников, которые были в радиусе падения обломков, погибли. Ещё четверо военных получили ранения.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, [по позициям] ВСУ нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов боевиков, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщили военные специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ зафиксирует сообщения об обстрелах города Алчевска Луганской Народной Республики со стороны ВСУ.