Москва, 5 декабря, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Правила и порядок вручения новой юбилейной медали «300 лет Российской академии наук» подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в его указе, подписанном 5 декабря, следует из документа на федеральном портале правовой информации.

C.caramba2010 Российская академия наук

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Будет утверждено положение медали, её рисунок и описание. Вручать её намерены от имени главы государства.

«Правительству России обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей «300 лет российской академии наук», футляров к медалям и бланков удостоверений к ним», — также говорится в документе.

Награждать ею будут работников РАН, а также других научных и образовательных организаций, работающих под руководством академии. Кроме того, удостоят награды жителей России, которые внесли существенный вклад в научно-техническое развитие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилей Российской академии наук будет в 2024 году, и к празднованию памятной даты уже идёт подготовка. В числе планируемых мероприятий — Международный научный форум, создание документальных фильмов об Академии наук и выдающихся ученых РАН, масштабная юбилейная выставка, присуждение премий за научные достижения, выездное заседание Президиума в Санкт-Петербурге.