Москва, 5 декабря, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Москве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации имеются необходимые резервы для оказания медицинской помощи всем нуждающимся. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

В ведомстве заверяют, что в Москве фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но темпы за неделю замедлились. В структуре заболеваемости преобладают новые генетические линии вируса гриппа А (H1N1, или свиного гриппа).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздравом РФ создана памятка в помощь медработникам по диагностике острых респираторных вирусных инфекций.

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