Москва, 5 декабря, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон, призванный повысить эффективность «выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий». Инициированный правительством документ вносит ряд поправок в законы «о защите конкуренции» и «о контрактной системе госзакупок».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Зачастую в ходе расследований о картелях антимонопольные ведомства сталкивались с сокрытием или уничтожением данных, доказывающих противоправную деятельность юридического лица. В связи с этим закон предоставляет возможность антимонопольному органу получать объяснения у представителей компаний, в отношении которых проходит расследование. Схожее право сейчас имеют налоговики, проводящие выездные проверки. В то же время устанавливается порядок смягчения ответственности за заключение антиконкурентного соглашения в случае признания компанией этого факта.

Среди положений документа также обозначена норма, согласно которой при осуществлении проверок сотрудники антимонопольной службы несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.