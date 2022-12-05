МИД России: о выводе ЗАЭС из-под нашего контроля не может быть и речи
МИД: ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России не может быть и речи
Мелитополь, 5 декабря, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля над станцией некоей «третьей стороне» не может быть и речи, заявили 5 декабря в МИД России, передают РИА Новости.
Ralf1969
Запорожская АЭС
Москва и Киев не ведут никаких «прямых переговоров» по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС, отметили также в министерстве.
5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что по вопросам, связанным с безопасностью Запорожской АЭС, Москва продолжает контактировать с руководством МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее, в свою очередь, заявил, что в обсуждаемое соглашение должен, по его мнению, войти пункт об отводе вооружений.