Вашингтон, 5 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Руководители Международного олимпийского комитета 5 декабря сообщили о продлении «санкций и защитных мер» в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Sven Teschke Томас Бах

19 октября 2022 года глава МОК Томас Бах заявил, что комитет «сохраняет рекомендацию» не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

В тот же день представители олимпийских комитетов ряда стран, в частности Шри-Ланки и Панамы, заявили, что считают необходимым снятие санкций со спортсменов.

В сентябре 2022 года первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») отметил, что МОК, в очередной раз продлевая указанные санкции, вновь нарушает собственные принципы, изложенные в Олимпийской хартии.