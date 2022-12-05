Чебоксары, 5 декабря, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Организационные и нормативно-правовые вопросы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске будут утверждены в первом квартале 2023 года, после чего на площадку выйдут первые резиденты. В настоящее время подписаны соглашения с пятью резидентами, идут переговоры ещё с пятью потенциальными инвесторами. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

ИА REGNUM Промышленность

По его словам, Минэкономразвития России, Кабинет министров Чувашии и администрация Новочебоксарска подписали трёхстороннее соглашение о создании ОЭЗ в Новочебоксарске.

«После подписания соглашения мы идём к разработке плана, то есть определим, как будет выглядеть экономическая зона, как будут размещаться резиденты. До марта закроем все организационные вопросы, будет утверждён наблюдательный совет и создана управляющая компания, чтобы первые резиденты появились в первом квартале», — сказал Дмитрий Краснов.

В рамках ОЭЗ будет внедряться резидентная политика, конкретизирующая рекомендуемые производства с учётом экологии, социальной ответственности и управления. В настоящее время подписаны соглашения с пятью резидентами, общий размер инвестиций оценивается в 15 млрд рублей (с НДС). Чтобы получить резидентство, нужно от 120 млн рублей инвестиций.

Дмитрий Краснов добавил, что «в разной стадии обработки» находятся ещё пять проектов на 2,8 млрд рублей, при этом ожидаемый размер инвестиций может значительно возрасти.

«У данных потенциальных резидентов пока консервативный подход, то есть многие заявляют минимальные суммы. Допустим, миллиардный проект, а заявляют 300 млн рублей, объясняя тем, что не хотят торопиться. Я поставил задачу расшить проекты, то есть максимально их раскрыть», — сообщил вице-премьер.

Глава минэкономразвития также напомнил, что для повышения инвестиционной привлекательности Новочебоксарска в непосредственной близости от ОЭЗ планируется строительство и реконструкция 19 объектов промышленной инфраструктуры на общую сумму 2,3 млрд рублей — это инженерные сети и дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, специализация особой экономической зоны в Новочебоксарске будет связана как с традиционными для Чувашии отраслями промышленности, так и новыми отраслями. Ключевые виды экономической деятельности — химическая, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, а также смежные высокотехнологичные отрасли.

Все заявленные резиденты могут претендовать на льготы по налоговым платежам в объёме 2 млрд рублей, а также получение необходимой для проектов инфраструктуры. На региональном уровне предполагается ввести льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. Администрации Новочебоксарска рекомендовано предусмотреть льготы по земельному налогу.

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