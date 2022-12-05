Вашингтон, 5 декабря, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Нанесенные 5 ноября в рамках военной спецоперации удары России являются напоминанием о «жестокости» Владимира Путина, заявил 5 декабря представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Последние ракетные удары со стороны России — это очередное напоминание миру о жестокости российского президента», — отметил американский представитель.

Кирби также заявил, что, по мнению Вашингтона, позиция Москвы о том, что безопасность России находилась на момент начала СВО под угрозой, не имеет «никаких доказательств».

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в результате ударов высокоточным оружием в рамках СВО 5 декабря были поражены все 17 намеченных целей.