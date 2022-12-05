Москва, 5 декабря, 2022, 21:15 — ИА Регнум. После продолжительной болезни умер журналист Борис Калягин. О его смерти сообщил ТАСС заместитель директора, профессор факультета креативных индустрий и института медиа и дизайна Высшей школы экономики Олег Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Уточняется, что журналист-международник скончался в своей московской квартире утром 5 декабря в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Прощание состоится в среду.

Борис Калягин родился в 1938 году в Москве. После окончания института восточных языков при МГУ его пригласили работать корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Вернувшись в Россию, Калягин стал главным редактором программы «Время» и руководил международным отделом Центрального телевидения. Он также вёл передачи «Международная панорама» и «Сегодня в мире», работал собственным корреспондентом в США и Великобритании. С 2004 года преподавал в институте медиа НИУ ВШЭ.

Борис Калягин награждён орденом Дружбы народов и двумя орденами «Знак почета».