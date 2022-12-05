Москва, 5 декабря, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Массированными высокоточными ударами ВС России 5 декабря была нарушена система переброски резервов ВСУ, заявили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Ответные удары были нанесены после попытки ВСУ с помощью беспилотников атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в результате ответного удара ВС России успешно поразили все 17 намеченных объектов.

Массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования был нанесен по объектам системы военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлам связи, объектам энергетики, воинским частям, рассказали в Минобороны.