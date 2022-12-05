Лондон, 5 декабря, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Международным агентством по допинг-тестированию (ITA) зафиксирована 21 положительная проба среди российских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, заявили 5 декабря в пресс-службе агентства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Допинг

Согласно данным ITA, всего после перепроверок допинг-проб выявлено 73 случая нарушений антидопинговых правил, что стало причиной перераспределения 46 олимпийских наград по четырем видам спорта (восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые), изъята 31 медаль (восемь золотых, 14 серебряных и девять бронзовых).

Больше всего нарушений, по заявлению агентства, выявлено у тяжелоатлетов (36 случаев). Следом идут лёгкая атлетика (28 случаев), спортивная борьба (три случая), гребля на каноэ (два), по одному нарушению выявлено в велоспорте, боксе, плавании и волейболу.

В отчёте говорится, что спортсмены из Белоруссии нарушили антидопинговые правила 11 раз.

Читайте также: Британский боксёр сдал положительный тест на допинг, но его бой не отменили