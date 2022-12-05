Москва, 5 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 5 декабря сообщили о новых ударах в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Все 17 назначенных объектов поражены высокоточным оружием, отметили в Минобороны РФ.

Ранее представители министерства рассказали о попытках ВСУ помешать работе дальней авиации ВС России с помощью ударов беспилотников по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях.

Атаки БПЛА были отражены, при этом из-за падения обломков и взрывов три человека погибли, еще четверо пострадали, отметили в Минобороны РФ.