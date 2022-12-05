Вильнюс, 5 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Властями Литвы разработан специальный опросник для российских и белорусских граждан, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, объявил 5 декабря Департамент миграции при министерстве внутренних дел Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Опрашиваемые лица должны указать данные о наличии образования, предыдущих местах работы, военной службе, связях с государственными органами стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Помимо этого, граждане должны сообщить о своём отношении к специальной военной операции России.

Согласно заявлению Департамента миграции, опросник необходимо заполнить гражданам России и Белоруссии старше 18 лет. В случае отказа или неполного заполнения заявление на визу или ВНЖ не примут.