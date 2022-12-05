Оттава, 5 декабря, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Канады вновь вызван посол России Олег Степанов. Тема предстоящей беседы неизвестна, уточнил 5 декабря глава российской дипмиссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

«Вызывают снова сегодня в МИД. К 16:00 (00:00 мск вторника», — цитирует посла РИА Новости.

Степанова в конце ноября 2022 года уже вызывали в министерство иностранных дел Канады. Поводом для этого стала публикация в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства с изображением перечёркнутого радужного флага, а также подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети.

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