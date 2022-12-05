Ярославль, 5 декабря, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил учебный класс станции скорой помощи и центра медицины катастроф и выразил благодарность преподавательскому составу за помощь в подготовке мобилизованных ярославцев. «Спасибо за помощь! — поблагодарил специалистов учебного класса Михаил Евраев. — Это очень важно, так как от полученных навыков могут зависеть жизни наших земляков в зоне специальной военной операции».

yarregion.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил учебный класс станции скорой помощи и центра медицины катастроф

Тренинги по приемам оказания первой помощи для сотрудников экстренных и специальных служб, задействованных в ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, в том числе ДТП, проводятся в ярославском учебном центе с 2009 года. За прошедшее время знания и навыки получили почти две тысячи человек. В последнее время методам оказания первой помощи преподаватели обучали и ярославцев, призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. С ними были отработаны практические навыки по проведению осмотра пострадавшего, определению признаков жизни, способам восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей, базовой сердечно-легочной реанимации, методам остановки кровотечения и наложения повязок, а также фиксации поврежденных конечностей.

Также в учебном центре занятия проводятся и для ярославских школьников. Во время визита губернатора новые знания получали десятиклассники ярославской школы №18. Глава региона подчеркнул, что учебный класс скорой помощи и центра медицины катастроф решает сразу две важные задачи — это передача слушателям навыков, которые помогают сохранить жизнь пострадавшего человека до прибытия медиков, и погружение в реалии работы скорой помощи.