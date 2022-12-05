Рязань, 5 декабря, 2022, 20:13 — ИА Регнум. ВСУ 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Средства ПВО перехватили БПЛА, летевшие на малой высоте.

В результате этой атаки трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Падение обломков беспилотников и взрывы также привели к незначительным повреждениям обшивки корпуса двух самолетов, отметили в министерстве.

ВСУ тем самым пытались сорвать боевую работу дальней авиации России, но это не удалось, все намеченные на 5 декабря удары были нанесены, все 17 целей поражены, добавили в Минобороны РФ.