Ярославль, 5 декабря, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев передал 14 автомобилей неотложной помощи для нужд центральных районных больниц и станций скорой медицинской помощи Ярославского, Некоузского, Даниловского, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского, Ростовского районов, Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля.

yarregion.ru Ярославским медикам передали новые машины скорой помощи

«Это серьезное обновление медицинского автопарка. В основном машины отправятся в сельские районы, где их, конечно, очень ждут, — рассказал он. — В этом году это вторая партия медицинского транспорта. Первые 26 машин — 15 автомобилей «Лада-Гранта» и 11 микроавтобусов «Соболь» — уже используются для доставки медиков до пациентов, транспортировки жителей отдаленных деревень на диспансеризацию и плановые медосмотры. Наша задача — сделать так, чтобы все автомобили в здравоохранении были в надлежащем состоянии».

Как уточняется в сообщении правительства Ярославской области, в составе новой партии — 13 автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием, средствами перемещения больных, реанимационными, акушерскими, фельдшерскими наборами, а также реанимобиль для областной станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Он укомплектован аппаратами ИВЛ, дефибриллятором, монитором с функциями мониторирования ЭКГ, неинвазивного измерения АД и пульсоксиметрии. Все автомобили отечественного производства и адаптированы к российским условиям. Общая стоимость партии — более 66 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

yarregion.ru Михаил Евраев осмотрел реанимобиль, посетил диспетчерский центр скорой помощи и учебный отдел центра медицины катастроф

В региональном департаменте здравоохранения подчёркивают, что эти машины крайне необходимы. В настоящее время в областном автопарке скорой медицинской помощи 284 машины, в том числе 130 (46%) со сроком эксплуатации свыше 5 лет. «Санитарный транспорт из-за интенсивной нагрузки требует регулярного обновления. Автомобили работают фактически в режиме 24/7. Поэтому регулярное пополнение автопарка скорых помогает поддерживать всю службу в хорошей форме. Благодаря федеральной помощи мы это делаем постоянно», — отметил директор департамента здравоохранения и фармации области Сергей Луганский.

Михаил Евраев осмотрел реанимобиль, посетил диспетчерский центр скорой помощи и учебный отдел центра медицины катастроф. В ходе общения с сотрудниками станции обсуждались вопросы цифровизации здравоохранения, в частности, переход на электронные документы, использование искусственного интеллекта и в целом развитие в регионе современной медицины.

«Решим вопрос по нехватке планшетов, — пообещал Михаил Евраев. — Вносим поправку в бюджет на 2023 год, чтобы бригады скорой помощи по всей территории области были оснащены такими современными устройствами. Врачам будет удобно, и вся информация — в электронной форме. Направим на это 500 тысяч рублей из областного бюджета».