Москва, 5 декабря, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родителям детей-инвалидов станут суммировать неиспользованные дополнительные выходные дни.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мальчик-инвалид на доске

Законом предусмотрена возможность более удобного использования родителем или опекуном ребёнка-инвалида четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, предоставляемых для ухода.

Родитель ребёнка-инвалида вправе однократно использовать в течение календарного года до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России предоставляется четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Данной мерой пользовались лишь 10% тех родителей, кому она положена, потому что такие выходные нельзя было накопить и использовать подряд, они каждый месяц «обнулялись».

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