Вашингтон, 5 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Большинство стран за пределами Запада не желают портить отношения с Россией. Об этом 5 декабря пишет научный сотрудник Дэниель Депетрис в Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Он считает, что большинство стран за пределами Запада раздражены экономическими издержками, связанными со спецоперацией. У разных государств разные интересы, которые они должны защищать, а также у них разные цели, которые необходимо достигать.

«Страны за пределами Запада, однако, принципиально возражают против участия в конфликте, не участвуют в режиме санкций и по-прежнему весьма скептически относятся к общему нарративу Запада о войне», — пишет обозреватель.

При этом значительная часть жителей Африки не доверяет словам западных политиков о демократии. А в Латинской Америке высказываются за урегулирование конфликта путем переговоров, государства Юго-Восточной Азии стремятся сохранить нейтралитет, напомнил он.

Депетрис отметил, что саммит лидеров G20 в Индонезии стал поучительным, поскольку, несмотря на настойчивые требования Вашингтона, президент Индонезии Джоко Видодо отказался запретить президенту России Владимиру Путину присутствовать на встрече и призвал руководителей западных стран смягчить свое осуждение России, чтобы повысить шансы на достижение договоренностей.