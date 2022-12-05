Москва, 5 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Многие меры социальной поддержки будут действовать в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, так же, как и в остальных, но тем не менее жителям придется документально подтверждать права на выплаты и льготы, сообщила 5 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе интервью со СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Мы сейчас готовим соответствующий проект закона по развитию конституционных законов о присоединении территорий. Конечно, мы анализируем текущую ситуацию», — заявила Голикова.

Однако, по ее словам, многие меры по социальной поддержке будут действовать на территории возвращенных регионов так же, как и на территории России, кроме периодов, когда необходимо будет осуществить сбор документов.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов отметил, что в федеральном бюджете учтены средства на выплаты социальных пособий и пенсий в регионах, вернувшихся в состав страны.