Вашингтон, 5 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Проводится расследование «секретной» договорённости по увеличению добычи нефти, которая якобы существовала между администрацией президента США Джо Байдена и Саудовской Аравией. Об этом 5 декабря заявили представители Республиканской партии в письме на имя госсекретаря Энтони Блинкена.

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В письме члены комитета по надзору и реформам палаты представителей Конгресса США требуют представить информацию о предполагаемой сделке, в рамках которой Саудовская Аравия обязалась увеличить нефтедобычу перед промежуточными выборами в США.

«Комитет обязан раскрыть факты, связанные с любыми закулисными сделками, заключенными Байденом или его эмиссарами», — говорится в обращении, подписанном членом комитета Джеймсом Комером.

Отмечается, что американский народ имеет право знать, если администрация Байдена ведёт закулисные манипуляции с участием зарубежных стран ради обеспечения демократам благоприятных условий на выборах.