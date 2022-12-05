Москва, 5 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Собственники квартир в многоэтажных домах смогут сделать перерасчет платы за твердые коммунальные отходы (ТКО), но это полумера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Теперь у собственников появилась возможность перерасчитать оплату услуг по ТКО за тот период, пока они не находились в этом доме. Раньше в такой возможности часто отказывали. Но в конце сентября неправомерность такой ситуации увидела Генпрокуратура, а в середине ноября и правительство внесло необходимые нормативные изменения», — отметил Миронов.

Ранее оплата начислялась по площади дома, хотя собственник мог в нем и не жить долгое время, указал парламентарий.

По его мнению, перерасчет — это только полумера.

«Необходимо создать такой механизм, чтоб собственники многоквартирных домов платили только за выброшенный объем ТКО. Но в любом случае, даже такое решение — наша партийная победа!» — подчеркнул парламентарий.

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В России необходимо переходить на оплату за фактически произведенный мусор и отменить плату за вывоз мусора для людей, которые фактически не проживают в жилище, считает также зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).