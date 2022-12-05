Вашингтон, 5 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США передали Украине, невозможно использовать для запуска ракет большой дальности. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Журналистам рассказали, что США тайно модифицировали установки HIMARS, переданные Киеву, «чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России».

Издание подчеркивает, что в Белом доме сочли этот шаг необходимым для снижения риска возникновения конфликта с Москвой.

Американская сторона передала Украине 20 реактивных систем залпового огня, не способных запускать ракеты большой дальности, включая баллистические ракеты класса «земля — земля» ATACMS. Ссылаясь на неназванные источники, журналисты подчеркивают, что в случае, если Киеву удастся приобрести такие ракеты из других источников, ВСУ не смогут использовать их для запуска.

В сообщении также говорится, что модификация систем может указывать на то, что в США опасаются того, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить удары по территории РФ предоставленным оружием.