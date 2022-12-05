Киев, 5 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Экстренные отключения света введены в нескольких областях Украины. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

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По данным компании, после взрывов на объектах инфраструктуры в Днепропетровской, Киевской областях, а также на временно оккупированной Украиной части территории Донецкой Народной Республики были введены экстренные отключения света.

Отмечается, что в настоящее время графики стабилизационных отключений не действуют.

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