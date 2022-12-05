Лондон, 5 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 5 декабря заявила о желании вновь баллотироваться в депутаты парламента страны от юго-западного Норфолка. Об этом со ссылкой на её представителя сообщает издание Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Трасс намерена вести активную работу в парламенте в роли «заднескамеечника». При этом, по данным газеты Express, официальных заявлений о принятом решении Трасс делать не станет. Парламентарии от консерваторов к вечеру 5 декабря должны сообщить в штаб партии, будут ли они участвовать в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиз Трасс пробыла в должности премьер-министра Великобритании лишь 49 дней. 25 октября 2022 года на этом посту её сменил Риши Сунак.

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