* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли ситуацию в республике, сообщил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамуллах Самангани.

«Бизли встретился с вице-премьером правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал он в Twitter.

Стороны также отметили необходимость немедленного предотвращения гуманитарного кризиса и улучшении ситуации в экономике Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ханафи заявил, что международное сообщество, признав законность правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поможет народу Афганистана выйти из изоляции.

Читайте также: Радикалы попросили мир признать их правительство законным