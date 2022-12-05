Красногорск, 5 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В 2023 году в распоряжение Департамента общественного транспорта Московской области поступят 300 новых автобусов. При этом в 2022 году на областные маршруты вышли 400 новых единиц техники, объявил 5 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Автобусы

«В этом году совместно с перевозчиками обновили на линиях 400 единиц техники, на следующий заказали еще 300. Микрорайоны растут, у жителей есть запрос на качественное транспортное обслуживание», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, общественный транспорт должен двигаться строго по расписанию. В 2023 году власти Подмосковья планируют использовать искусственный интеллект с целью принятия максимально эффективных решений на трудных маршрутах.

Воробьев также отметил, что благодаря приобретению новых автобусов в текущем и следующем годах автопарк региона обновится более чем на 25 процентов.