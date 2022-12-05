Краснодар, 5 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Многоэтажное здание горит в центре Краснодара. Об этом 5 декабря сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

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«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Суворова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 18:28 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошёл пожар в многоэтажном здании. Площадь возгорания уточняется. Из здания эвакуировали людей.

В ликвидации последствий пожара были задействованы 48 человек личного состава и 23 единицы техники.