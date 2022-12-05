Алчевск, ЛНР, 5 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Следователи СК РФ зафиксируют сообщения об обстрелах города Алчевска Луганской Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СК РФ

Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, рассказали в ведомстве.

Ранее 5 декабря мэр города Альберт Апшев сообщил, что в результате обстрела Алчевска из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибли три человека, порядка 15 человек получили ранения.

Днем ранее следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевска в ЛНР.