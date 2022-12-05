Симферополь, 5 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 декабря заявил о планах по завершению ремонта левой стороны автодорожной части Крымского моста к концу марта 2023 года.

ИА REGNUM Крымский мост

Вице-премьер доложил о ходе работ президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора президент спросил о процессе восстановления левой стороны автодорожной части моста.

«Если поручение дадите, мы хотели в марте завершить план работ. Думаю, что закончим», — ответил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что поврежденная часть железной дороги будет восстановлена к 1 сентября. Кроме того, вице-премьер сообщил, что сроки будут по возможности сокращены.

Напомним, что ранее президент России в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по Крымскому мосту — по той его стороне, которая была разрушена в результате теракта, совершенного ВСУ 8 октября 2022 года.