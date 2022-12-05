Варшава, 5 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Решение Грузии войти в состав Североатлантического альянса полностью поддерживает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил 5 декабря после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Варшаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Дуда сказал, что надеется на получение Грузией в скором времени статуса кандидата на членство в Европейский союзе и НАТО.

«Я уверил госпожу президента в постоянной поддержке Польшей и поляками европейских и евроатлантических намерений Грузии для будущего членства», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM передавало мнение спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина, который, прибыв в Тбилиси, назвал «неудовлетворительным» уровень проведения реформ в республике.

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