Москва, 5 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Госдума 8 декабря обсудит во втором чтении резонансный законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря сообщил источник в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Второе чтение законопроекта запланировано на четверг, 8 декабря», — сказал собеседник агентства, уточнив, что такое решение принял Совет Думы.

В мае 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России.

Ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Ко второму чтению поступили поправки. В частности, запретить коммерческие услуги по суррогатному материнству предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Ранее в Госдуме предлагали вообще запретить суррогатное материнство. Однако находились и те, кто настаивал на включении такой опции в ОМС.