Путин: волонтеры помогают сохранить национальную идентичность России
Путин рассказал, что лежит в основе мощи России
Москва, 5 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Волонтерская деятельность помогает сохранить национальную идентичность России. Об этом 5 декабря заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе».
Kremlin.ru
Владимир Путин
По его словам, национальная идентичность складывается из поведения волонтеров, а из идентичности — мощь страны.
По мнению российского лидера, волонтеры «помогают сохранить национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России».