Москва, 5 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Волонтерская деятельность помогает сохранить национальную идентичность России. Об этом 5 декабря заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе».

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, национальная идентичность складывается из поведения волонтеров, а из идентичности — мощь страны.

По мнению российского лидера, волонтеры «помогают сохранить национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России».