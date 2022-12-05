Хельсинки, 5 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен с 7 по 8 декабря проведёт переговоры в Анкаре по процессу вступления страны в Североатлантический альянс, сообщили в ведомстве 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Согласно заявлению, министр посетит с официальным визитом турецкую столицу по приглашению турецкого коллеги Хулуси Акара.

В ходе данной поездки министры обороны намерены обсудить процесс вступления Финляндии в НАТО, текущую ситуацию с безопасностью, а также взаимодействие между странами в сфере обороны. Ожидается, что министр обороны Кайкконен также возложит венок к мавзолею Кемаля Ататюрка.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.