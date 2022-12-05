Москва, 5 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Закон устанавливает, что заморозка накопительной части пенсий продлевается на год.

В 2025 году будет применяться подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, аналогичный периоду 2014–2024 годов.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что благодаря реализации законопроекта будет уменьшен трансферт в ПФР из федерального бюджета на 925,9 млрд руб.