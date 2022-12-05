Киев, 5 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Взрывы на энергообъектах фиксировались в Винницкой, Киевской и Одесской областях Украины. Об этом 5 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Шмыгаль рассказал, что в Винницкой, Киевской и Одесской областях произошли взрывы на энергообъектах. Он также добавил, что в некоторых регионах страны были применены экстренные отключения электричества для недопущения аварий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Одессе после взрывов у всех потребителей пропало водоснабжение.

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