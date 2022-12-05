Донецк, 5 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Киевские боевики провели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Об этом 5 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

Согласно опубликованным данным, четыре ракеты из РСЗО «Град» были выпущены в 16:52 мск. Удар пришелся по ТЦ «Донецк Сити» и району, где расположено здание МИД ДНР.

Известно, что это второй обстрел Донецка за 20 минут со стороны ВСУ. Ранее киевские боевики выпустили по городу десять ракет.

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