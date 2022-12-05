Симферополь, 5 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 декабря заявил, что работы по восстановлению Крымского моста будут продолжены — работоспособность левой, автомобильной части моста всё ещё ограничена.

ИА REGNUM Крымский мост

Хуснуллин отметил, что обследование железнодорожной части Крымского моста завершено, при этом никаких нарушений в левой части железнодорожного полотна Крымского моста не обнаружено.

Вице-премьер подчеркнул, что восстановительная работа по левой стороне Крымского моста будет завершена в конце марта 2023 года.

Напомним, что ранее президент России в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по Крымскому мосту. Владимир Путин проехал на автомобиле по той стороне моста, которая была разрушена в результате теракта, совершенного ВСУ 8 октября 2022 года.