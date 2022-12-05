Улан-Батор, 5 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Монголии депутаты парламента решили не вводить режим чрезвычайного положения в столице в связи с акциями протестов. Об этом 5 декабря сообщает Eagle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

При этом отмечается, что хурал (парламент) поддержал принятие соответствующих мер на основе рекомендаций национальной безопасности в случае ухудшения ситуации в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Баторе жители устроили массовые протесты из-за расхождений в количестве угля, вывезенного из Монголии и полученного Китаем. Граждане попытались захватить здание правительства, но их разогнали силовики. Протестующие требуют от правительства назвать имена политиков, причастных к краже угля.

Читайте также: В Монголии протестующие пытались захватить здание правительства