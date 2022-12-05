Киев, 5 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВСУ сбили большую часть российских ракет, выпущенных 5 декабря, заявил Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, энергетики уже приступили к работе по восстановлению повреждённых объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, 5 декабря Вооружённые силы РФ осуществили массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима.

Сообщалось, что ракеты поразили объекты в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Тернопольской и Львовской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть города Житомира осталась без света, а в Одессе полностью отключено водоснабжение.