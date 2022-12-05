Зеленский заявил, что ВСУ сбили большую часть российских ракет 5 декабря
Зеленский заявил, что средства ПВО ВСУ сбили большую часть российских ракет
Киев, 5 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВСУ сбили большую часть российских ракет, выпущенных 5 декабря, заявил Владимир Зеленский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
По его словам, энергетики уже приступили к работе по восстановлению повреждённых объектов энергетической инфраструктуры.
Напомним, 5 декабря Вооружённые силы РФ осуществили массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима.
Сообщалось, что ракеты поразили объекты в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Тернопольской и Львовской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, большая часть города Житомира осталась без света, а в Одессе полностью отключено водоснабжение.