Нью-Дели, 5 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обхаживает Индию как партнера в конфликте с Россией. Об этом 5 декабря пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Издание осветило визит Бербок в Индию. Журналисты напомнили, что эта страна с населением порядка 1,4 миллиарда человек не поддерживает санкции Запада в отношении России, а индийское руководство также воздержалось при голосовании по резолюции ООН по Украине.

Сообщается, что в ходе поездки в Нью-Дели Бербок обозначила Индию как близкого союзника и ценного партнера.

«В настоящее время Индия не только берет на себя председательство в G20, но и несет глобальную ответственность», — приводит издание ее заявление, которое она сделала после встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Утверждается, что спецоперация России на Украине также создает огромные проблемы для Индии.