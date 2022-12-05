Доха, 5 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. На Чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, 5 декабря сборная Японии сыграет против хорватской команды.

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Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра и начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, что японской команде под руководством тренера Хадзимэ Мориясу удалось на этом турнире выбить из групповой стадии Германию и Испанию.

Японцы вышли в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В 1/8 в России их остановила другая европейская сборная — Бельгия. Причем азиатская команда вела начало матча (2:0), однако растеряла преимущество и уступила со счётом 2:3.