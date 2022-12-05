Москва, 5 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В России разрешено производство лекарств в аптеках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Согласно опубликованному 5 декабря документу, аптекам и ветклиникам разрешается производство лекарственных препаратов в индивидуальных дозах для конкретного пациента. При этом запрещен выпуск лекарств аптекам, которые открыли индивидуальные предприниматели. Это связано с существенными требованиями, предъявляемыми к качеству препаратов и невозможностью их реализации индивидуальными предпринимателями.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Напомним, в Госдуме ожидают исчезновения иностранных лекарств и настаивают на том, чтобы испытания дженериков уже начались.

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