Москва, 5 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Группа из малых ракетных кораблей и катеров Балтийского флота, включая пять носителей крылатых ракет «Калибр», вышла из пунктов постоянного базирования и направилась в море для проведения манёвров. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Балтийский флот

Согласно опубликованным данным, в учениях принимают участие малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер», а также ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград»

Корабли, объединенные в несколько тактических групп, вышли в назначенные районы, где им предстоит отработать противолодочную и противовоздушную оборону, а также разыграть учебный бой с корабельной ударной группой условного противника.