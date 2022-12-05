Донецк, 5 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк из «Града», сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:05 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 17:30 ВСУ обстреляли Киевские район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.