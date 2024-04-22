Москва, 5 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря закон, по которому Петербург получает право установить курортный сбор. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

К такому эксперименту также присоединится федеральная территория «Сириус». Сейчас право на взимание курортного сбора имеют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Крым, однако этот регион принял решение не участвовать в эксперименте.

Согласно документу, полученные за счет так называемого курортного сбора средства будут направлены на работы по проектированию, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников отмечал, что введение курортного сбора в Петербурге требует корректировки регионального законодательства. Он также подчеркнул, что данный вопрос требует широкого обсуждения с обязательным привлечением отраслевых экспертов.